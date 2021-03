Ente di gestione delle Aree protette del Po Piemontese: Roberto Saini è il nuovo presidente

Lunedì 1° marzo si è riunita la Comunità delle Aree protette del Po Piemontese, per eleggere, d’intesa con la Regione Piemonte il nuovo presidente. L’assemblea, all’unanimità, si è espressa a favore della nomina di Roberto Saini, biologo, con un lungo passato come dirigente in Regione alla Pianificazione Territoriale e ai Parchi e già commissario generale del Parco di Stupinigi.