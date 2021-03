Taxi "brucia" il rosso, fermato dalla polizia: all'interno un pusher con 200 grammi di cocaina

Tre arresti e 600 grammi di droga sequestrati. E' questo il bilancio di un intervento di polizia nel quartiere San Paolo. Tutto è partito da un casuale controllo di un taxi che ha bruciato un semaforo rosso in Corso Peschiera. Il personale del Commissariato San Paolo in servizio di Volante, lo scorso giovedì pomeriggio, ha fermato la vettura per sanzionare il conducente indisciplinato.

All’interno, la persona trasportata, un venticinquenne italiano ed incensurato, si è subito mostrato eccessivamente nervoso alla vista degli agenti, motivo per cui è scattata la perquisizione nei suoi confronti: l'uomo è stato trovato inaspettatamente in possesso di ben 200 grammi di cocaina. Gli agenti della sezione investigativa del Commissariato hanno allora svolto celeri accertamenti, risalendo alla via in cui il giovane era stato prelevato dal taxi: il cliente ha dato come riferimento il numero 40, il conducente lo ha visto però arrivare alle spalle della vettura e gli agenti hanno dedotto che fosse uscito da uno stabile ubicato nei pressi. Da una indagine relativa alle persone residenti negli stabili limitrofi, gli investigatori sono risaliti a un giovane, di 35 anni, con precedenti specifici per stupefacenti, residente al numero 39 di quella via, in un appartamento al pian terreno. Gli agenti si sono recati nel palazzo in questione e, una volta nell’androne, si sono imbattuti in un terzo ragazzo, di 21 anni, che stava uscendo proprio dall’appartamento al pian terreno. Il giovane è apparso ansioso e sotto stress quando si è imbattuto nei poliziotti: anche lui è stato controllato e ritrovato con addosso 2 involucri di cocaina e un bilancino elettronico di precisione.

A casa sua, sempre nel quartiere San Paolo, gli agenti hanno poi rinvenuto altri 33 grammi di marijuana e una pistola giocattolo in metallo di colore nera priva del tappo rosso, che è stata sequestrata. Subito dopo, ovviamente, è stato perquisito anche l’alloggio del 35enne con precedenti: qui, nascosta nella cesta dei panni sporchi, è stata trovata una busta di plastica sottovuoto contente quasi 400 grammi di marijuana. In giro per le stanze, altre modiche quantità di stupefacente, compresa cocaina, nonché materiale vario utile per il confezionamento delle dosi, compreso delle grosse buste aventi sovraimpresse le stesse effigi riscontrate sugli involucri in cui era contenuta la cocaina sequestrata al giovane trasportato nel taxi.