Il Comune di Rivoli al fianco dei giovani per dire no ad alcool e gioco d'azzardo

STOP & WIN5 è una iniziativa promossa dall'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Rivoli, finanziata dal Bando 2019 di Regione Piemonte per "Progetti di prevenzione delle nuove dipendenze".

Si rivolge ai giovani dai 15 ai 29 anni di età e mira ad offrire un’opportunità educativa e informativa rispetto all’uso di sostanze, alcool, tecnologia e gioco d’azzardo: l'obiettivo è promuovere fra i ragazzi la consapevolezza del proprio crescere, della propria appartenenza e del proprio ruolo nella società.

Le attività di STOP & WIN5, con 5 percorsi disponibili, permetteranno ai giovani stessi di sperimentarsi nella progettazione partecipata, consapevole esaranno condotte gratuitamente da professionisti con esperienza nel campo, educatori e/o trainers. Daranno inoltre ai giovani la possibilità di formarsi e sperimentarsi nella relazione peer-to-peer, provando ad essere protagonisti del monitoraggio e del mutamento in positivo di alcuni atteggiamenti, negli ultimi tempi preoccupanti, dovuti all’uso/abuso di sostanze legali ed illegali e all’uso improprio delle nuove tecnologie.

Verranno condotti inoltre laboratori di promozione di stili di vita sani, campagne di sensibilizzazione. A conclusione, un evento finale nel mese di Giugno. Tutti i percorsi cui poter aderire sono nella Home Page del sito www.rivoligiovani.it

Il Progetto è stato sospeso e successivamente rimodulato dalla Regione Piemonte in seguito alle restrizioni dovute all'emergenza; le attività si concluderannoentro il 30/06/2021 e si svolgeranno per l'80% da remoto e 30% in presenza (nei centri giovani rivolesi, ove possibile).