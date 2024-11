Muore a quattro anni al Regina Margherita dopo un incidente stradale

Non ce l'ha fatta il bimbo di circa 4 anni che, nella notte appena trascorsa, è stato trasportato all'Ospedale Regina Margherita, a seguito di un incidente stradale. Troppo gravi le sue condizioni e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del personale medico.

La tragedia si è consumata a Trivero, nel comune di Valdilana, in provincia di Biella. Stando alle prime ricostruzioni, l'auto avrebbe terminato la sua corsa contro un muro per cause da accertare. Feriti, in maniera non grave, le altre persone a bordo, componenti della famiglia: il padre e la madre di 47 e 41 anni e due bambine di 9 e 11 anni. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118, anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.

Il piccolo era stato stato elitrasportato al Regina Margherita di Torino a seguito dell'incidente.