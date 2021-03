Covid, il sindacato dei Medici: "Ospedali Piemontesi a breve al collasso, riaprite subito il Padiglione 5 di Torino Esposizioni"

"I pronto soccorso degli ospedali piemontesi? A breve saranno nuovamente al collasso". A sostenerlo è la segreteria piemontese di Anaao Assomed, l'associazione dei Medici e dei dirigenti sanitari che - dopo la nuova sospensione delle visite ambulatoriali non urgenti disposta dal Dirmei (LEGGI QUI), chiede "'urgente riapertura dell'ospedale temporaneo del Padiglione 5 del Valentino / Torino Esposizioni.

"L'unica soluzione indicata dal Dirmei - scrive Anaao Assomed - è di destinare di nuovo tutti i medici ospedalieri alla gestione dei pazienti Covid positivi, rimandando ancora le visite ed interventi degli altri malati cronici: quando la pandemia Covid sarà sotto controllo, il Sistema Sanitario dovrà affrontare il dramma delle patologie non Covid trascurate, peggiorate o non diagnosticate in tempo".