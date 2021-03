Senza patente e assicurazione, non si ferma all'alt dei vigili e alla fine rimedia 6000 euro di multa

Ieri pomeriggio agenti del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale - impegnati in un punto di controllo stradale in corso Regina Margherita - di fronte alla caserma dei Vigili del Fuoco hanno intimato l'alt a un’auto color amaranto il cui autista, per eludere il posto di blocco, ha improvvisamente accelerato e cambiato corsia dandosi alla fuga.

Alla scena ha assistito un'altra pattuglia dei ‘civich’ che si è lanciata all’inseguimento dell'auto che era diretta a forte velocità verso la tangenziale. Gli agenti sono riusciti a fermarlo sulla bretella in direzione sud della città.

Il conducente, un uomo di nazionalità nigeriana di 37 anni, privo di documenti italiani e sprovvisto di patente di guida (mai conseguita secondo le verifiche effettuate), è stato accompagnato al Comando di via Bologna per gli accertamenti di rito sull'identità e sulla regolarità della sua presenza sul territorio nazionale.

Oltre ad avergli contestato le violazioni per guida senza patente a velocità pericolosa, per mancanza della carta di circolazione, per guida di autovettura scoperta della prescritta assicurazione, l'uomo è stato anche sanzionato per non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi all'alt impartito dagli agenti. Il totale delle sanzioni ammonta a oltre 6.000 euro. Per la guida senza patente la vettura è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi mentre, per la mancata copertura assicurativa, il veicolo è stato posto sotto sequestro finalizzato alla confisca.



Da ulteriori accertamenti l’autovettura è risultata già sottoposta a sequestro per lo stesso motivo dai Carabinieri per cui al conducente è stata comminata un’ulteriore sanzione di 2.000 euro e il veicolo verrà confiscato ai sensi dell'art. 213 del Codice della Strada.