Turismo e commercio in ginocchio, il Covid colpisce le donne: calano le imprese in rosa in Piemonte

La conferma arriva dai numeri di Unioncamere Piemonte , che nell'anno appena trascorso conta circa 726 aziende in meno in tutta la regione: da 96.591 a 95.879, per un tasso di diminuzione pari allo 0,8%.

Un colpo difficile da assorbire per una "categoria" che rappresenta più di un'impresa su 5 in Piemonte. Le aziende in rosa sono infatti il 22,5% del totale produttivo nella regione. Ma la zavorra è proprio la loro forte specializzazione nei settori del commercio (25%) e dei servizi alla persona (12%), quasi allo stesso livello dell'agricoltura (13,6%). La ristorazione, da sola, pesa per il 10%. Nel 11,4% dei casi sono guidate da straniere, il 10,8% è amministrato da giovani imprenditrici.

“L’imprenditoria femminile riveste un ruolo fondamentale nell’economia del nostro territorio, mostrando una tenacia che sorprende da anni - commenta Gian Paolo Coscia, presidente Unioncamere Piemonte -. Il Sistema camerale dedica un’attenzione particolare alle imprenditrici: presso le Camere di commercio piemontesi sono costituiti i CIF, Comitati provinciali per la promozione dell’imprenditoria femminile, che, in collaborazione con enti pubblici e privati, si occupano di sviluppo e qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell’imprenditoria, promuovendo azioni per il miglioramento dell’accesso al credito per le imprese femminili, attività di formazione e indagini conoscitive per analizzare le dinamiche che caratterizzano il legame donna-impresa. Sostenere e incentivare l’imprenditorialità in rosa, oltre che essere necessario per una questione di pari opportunità, rappresenterà anche un volano di crescita economica per la nostra regione e il nostro Paese”.