Controlli antidroga a Torino: in manette due giovani spacciatori

Due spacciatori in manette: è questo l'esito dei controlli svolti dai Carabinieri per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare nel quartiere Regio Parco è stato arrestato un 18enne italiano: nella sua abitazione i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato 322 grammi di hashish e 261 grammi di marijuana. Oltre la droga, già suddivisa in dosi, sono stati trovati materiale per il confezionamento dello stupefacente, 3.000 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio, nonché una macchinetta conta soldi professionale.