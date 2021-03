L'imprenditore e candidato alle Comunali di Torino Damilano positivo al Covid: "Possiamo battere il virus"

Paolo Damilano è positivo al Covid-19: ad annunciarlo, via Facebook, è lo stesso candidato alle elezioni di Torino per il centrodestra, patron delle acque minerali Valmora e Pontevecchio di Luserna San Giovanni.

“Ho avuto i primi sintomi – spiega il patron della acque minerali Valmora e Pontevecchio di Luserna San Giovanni – domenica, e dopo la conferma del tampone molecolare, ho subito cominciato la quarantena e la terapia domiciliare”.

L’imprenditore, titolare dell’omonima cantina Damilano a La Morra nel Cuneese, fino a giovedì era negativo. “Ho deciso di sottopormi – spiega - a tamponi periodici per non mettere a rischio nessuna della centinaia di persone che sto incontrando in questi giorni. Ora sono a letto alle prese con il Covid. I sintomi sono quelli classici: tosse, mal di gola e dolori al torace”.

“Essere bloccato – aggiunge - alle prese con questa malattia che sta sconvolgendo il nostro Paese come una guerra aumenta ancora la voglia di reagire, di essere al fianco di tutti quelli che hanno sofferto per il virus o per le sue conseguenze. Il virus esiste, è tra noi, ma possiamo batterlo e possiamo farlo diventare una grande occasione di riscatto e di ripartenza per lasciare alle future generazioni un Paese migliore, una Torino migliore”.

Damilano invita poi tutti ad attenersi con rigore alle norme di sicurezza per “tutelare noi e le persone che ci voglio bene. Il primo passo per uscire dalla pandemia e ripartire tocca a ognuno di noi”.

A Paolo Damilano sono giunti gli auguri di pronta guarigione da parte della sindaca di Torino Chiara Appendino e del capogruppo dei Moderati Silvio Magliano.