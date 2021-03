Il clamore sul Bitcoin come criptovaluta

Nel 2008, il sistema bancario del mondo sviluppato è quasi collassato e ha dovuto essere salvato dai governi sovrani attraverso l'acquisizione di bad bank con crediti inesigibili e la stampa di denaro da prestare alle principali banche, salvate o sopravvissute. Nella lunga recessione dal 2008 al 2014, i governi hanno sostenuto le proprie economie con una varietà di mezzi.

Con un'inflazione e tassi di interesse prossimi allo zero, i governi dovevano trovare modi per stimolare una certa crescita economica. Sono ricadute su tre soluzioni principali: stimolo limitato tramite la spesa per le infrastrutture, come l'American Reinvestment and Recovery Act del 2009; sostegno alle industrie abilitate alle TIC, spesso sostenibili dal punto di vista ambientale, per creare una nuova crescita "virtuale" nell'economia digitale, in parte collegata alla prima opzione; allentamento quantitativo o stampa di denaro dato alle banche a tassi di interesse bassi.

Gli Stati Uniti d'America e la Gran Bretagna l'hanno fatto per primi, all'inizio del 2009; Il Giappone è entrato in modo massiccio nel 2012 e l'Eurozona lo ha finalmente fatto, nonostante la resistenza tedesca, nel gennaio di quest'anno.

Come la crisi economica ha stimolato lo sviluppo di una nuova “valuta”

Le reazioni al salvataggio delle banche sono state contrastanti, con molti di coloro che si oppongono alla politica ricorrendo a investimenti in materie prime e lingotti, ad esempio proprietà e oro (che sono aumentati del 350% nel 2006-2012, ed è ancora il doppio rispetto ai livelli del 2006 US $ 1,100 / oncia). Altri hanno scelto un percorso più radicale. L'Islanda ha mandato in bancarotta le sue banche e ha svalutato massicciamente la sua valuta. Ha poi adottato una serie di politiche che hanno alienato la popolazione in una grave recessione.

Alla fine del 2015, il più grande partito con il sostegno popolare è il Partito pirata islandese, che propone un uso molto più ampio di valute virtuali che non farebbero affidamento sul sostegno sovrano. Dovremmo anche notare che durante gli anni di recessione (la maggior parte delle economie sviluppate ha riguadagnato i livelli di reddito del 2008 dopo sei anni, con la notevole eccezione di Grecia e Islanda), il quartile più ricco della popolazione ha investito massicciamente nella "Apple economy" valuta su un miliardo di iPhone e altri dispositivi elettronici di consumo e servizi come i film Netflix e gli acquisti su Amazon.

Il rifiuto del modello economico di consumo di massa finanziato dal debito non è affatto universale e neppure una visione della maggioranza.

Nel gennaio 2011, un aspirante imprenditore di nome Ross Ulbricht ha creato un mercato online chiamato Silk Road. Questo non era solo un altro sito Web di commercio elettronico, Silk Road era unico in quasi tutte le sue caratteristiche. Innanzitutto, non era disponibile sul Web normale. Esisteva in una parte criptata e segreta di Internet chiamata "Dark Web".

In secondo luogo, ha offerto una gamma di merci illegali non trovate su eBay o Amazon, per lo più droghe, per soddisfare gli utenti più esigenti offrendo recensioni dei clienti e valutazioni dei fornitori. In terzo luogo, Silk Road è stata in grado di funzionare perché utilizzava una nuova valuta virtuale chiamata Bitcoin che consentiva agli utenti di rimanere anonimi e condurre transazioni senza timore di interferenze da parte delle forze dell'ordine.

Mentre Silk Road è stata alla fine chiusa e il suo creatore arrestato e condannato, la pubblicità che il caso ha raccolto per Bitcoin ha contribuito a stabilirlo nell'immaginazione del pubblico come un potente segno delle probabilità dell'economia digitale. La valuta ha persino trasceso le pagine finanziarie per essere presente in programmi televisivi popolari come The Good Wife, Almost Human e The Simpsons.

Anche i famosi gemelli Winklevoss, famosi su Facebook, sono diventati grandi investitori. Gli accademici hanno pubblicato molti articoli di scienze sociali su Bitcoin dal 2011, con crescente regolarità: sei entro la fine del 2012, 19 nel 2013 e 135 dall'inizio del 2014 fino ad agosto 2015. Non è solo una moda accademica: molti libri sono stati pubblicati nel periodo da quando abbiamo pubblicato un documento di lavoro su cui si basa questo lavoro, dalla varietà come arricchirsi rapidamente al rivoluzionario e la sua antitesi a quella normativa e persino accademica.

Già dal momento della sua creazione, in molti pensavano che il Bitcoin avrebbe rivoluzionato per sempre il mondo della finanza e dell’economia, e ora, a più di 10 anni di distanza, non possiamo che dargli ragione.