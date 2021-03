Dalle Vallette al Castello di Rivoli: Metropolitan Art si racconta online (aspettando nuovi tour a dicembre)

Malgrado il 2020 abbia minato il consueto svolgimento di Metropolitan Art, viaggio educativo alla scoperta dei gioielli dell'arte contemporanea a Torino e non solo, gli organizzatori si dicono già pronti per riprendere i percorsi culturali di gruppo nel mese di dicembre. E' quanto hanno confermato tutti i referenti degli attori coinvolti - Stalker Teatro/Officine Caos, Castello di Rivoli, GAM, PAV e Reggia di Venaria - durante la presentazione online dei prodotto multimediali realizzati nell'anno della pandemia.

Il progetto ha infatti comunque visto un suo peculiare sviluppo, negli ultimi mesi, attraverso laboratori, incontri, workshop creativi, realizzati a braccetto con i Dipartimenti Educazione dei musei protagonisti.

Ora sono disponibili online (sul sito https://www.officinecaos.net/index.php/metropolitanart/) la performance conclusiva “Reaction”, in relazione alle mostre visitate (interpretata da tutti i performer di Stalker Teatro) e la mostra virtuale “Assenza/Essenza”, con i dipinti e le installazioni create da Gabriele Boccacini assieme ai partecipanti dei laboratori.

Il titolo dell'allestimento rimanda al contesto spazio-temporale in cui, con l'arrivo del Covid, tutti ci siamo ritrovati. All’assenza delle opere, non direttamente fruibili praticando gli spazi espositivi, si sostituiscono quindi immagini virtuali, che evocano un qualcosa di estremamente essenziale, come essenza delle opere presentate.

Sul sito, gli utenti possono così ammirare un ambiente virtuale a 360°, muovendosi in tutte le direzioni, zoomando, ingrandendo a tutto schermo e cambiando di volta in volta le quattro stanze.

Inoltre, è stato prodotto un breve video che racconta il progetto Metropolitan Art.

Ecco i contributi digitali fruibili.