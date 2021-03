L'annuncio è arrivato in serata dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, attraverso la sua pagina Facebook: "Dal 15 marzo al via l’adesione alla vaccinazione per gli Over 70 (nella fascia 70-79 anni) attraverso il portale www.IlPiemonteTivaccina.it".

"Sempre a partire dal 15 marzo i medici di famiglia inizieranno a caricare le adesioni alla vaccinazione anche per le 13 tipologie di estremamente vulnerabili individuate dal piano nazionale", ha aggiunto Cirio.