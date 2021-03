Il gioco online è un'opportunità di guadagno reale

Centinaia di migliaia di persone proprio come te, scoprono ogni giorno che è possibile guadagnare grazie al gioco sui casinò online. Guadagnare soldi reali su siti di bet365 casino e scommesse su internet non è automatico ma è più facile di quanto tu possa immaginare. Certo, la fortuna aiuta, ma per vincere denaro vero, ci vogliono anche diversi altri fattori che imparerai a conoscere e padroneggiare, leggendo questo articolo.

Per prima cosa devi rivolgerti a siti certificati Aams, riconosciuti e autorizzati dagli Enti che regolano il gioco nel nostro Paese. La sicurezza è infatti il primo elemento da tenere in considerazione quando decidi di giocare su casinò on line.

Sicurezza per il tuo denaro innanzitutto. Devi sempre avere la certezza di poter disporre del denaro presente sul tuo conto in qualsiasi momento. Le operazioni di deposito e prelievo denaro sicure al 100% e certificate da protocolli internazionali sulla sicurezza dei pagamenti elettronici.

La sicurezza però riguarda, come vedremo, anche la tua serenità di giocare con un operatore serio che sottopone i software di gioco a rigorosi controlli sugli algoritmi che li regolano, indipendentemente dalla categoria scelta. Tutti i giochi, devono garantire che i risultati, che si tratti di roulette, slot machine, poker online, sport virtuali, non sono determinati dal banco, ma dal caso. E la casualità deve essere garantita così come le tue possibilità di vittoria.

Il giocatore vince grazie all'algoritmo

Lo sapevi che i casinò on line hanno l'obbligo di offire solo giochi che erogano vincite per almeno il 90% delle giocate? Molti si dilungano a descrivere quanto sia facile perdere sui casinò online, ma in pochi raccontano invece la realtà.

Ogni gioco infatti è caratterizzato da algoritmi che assicurano in percentuali variabili, ma sempre molto alte, la vincita dei giocatori. Questo vuol dire che la fortuna fa sicuramente il suo quando si tratta di vincere, ma non è tutto. Anzi. Per questo motivo quando giochi sui casinò online legali, metti da parte amuleti e riti scaramantici, e affronta il gioco con la dovuta concentrazione che dedicheresti a qualsiasi attività con cui guadagnare.

Strategie per vincere sui casinò online

Ma esiste davvero una strategia per vincere al gioco? La risposta è che non esiste una bacchetta magica che possa trasformare il tavolo verde in una fonte di guadagno automatica, ma esistono decine e decine di strategie che possono diminuire sensibilmente il rischio di perdere. La statistica infatti, che è una scienza, non viene eliminata dalla casualità con cui escono numeri e carte. Ogni combinazione porta con sé un numero di probabilità di vittoria che sono scientifiche. Sta a te, sulla base di strategie precise, decidere quanto è possibile ridurre le possibilità di perdere.

Su alcuni tavoli da gioco professionali, potrai vedere qual è la percentuale di vittoria legata al tipo di giocata effettuata, in qualsiasi momento. Ti renderai così conto che alcune puntate sulla roulette, ad esempio, sono molto più rischiose di altre e potrai così decidere di abbandonarle per puntare su qualcosa di molto più sicuro.

Non serve essere un mago dei numeri quindi, per decidere quale tipo di giocata è più conveniente di altre. L'evoluzione tecnologica di alcuni software di gioco, ti aiuterà a definire la tua strategia vincente per casinò online nel tempo.

Proprio perché si tratta di strategie da pianificare e non di semplice azzardo, il suggerimento è quello di valutare sempre e con molta attenzione tutti i fattori presenti. Partendo proprio dalla tipologia di gioco. Conoscere le regole, i sistemi di pagamento, le percentuali di vincita è il primo fattore da tenere in considerazione.

Il secondo aspetto riguarda invece il budget da investire nel gioco. Come in ogni attività che porta con sé una percentuale di rischio, bisogna utilizzare soltanto denaro che ci si può permettere di perdere così da non pregiudicare la propria stabilità finanziaria che è un elemento molto importante per potersi sedere al tavolo da gioco.

Cosa aspetti quindi? Scegli il casinò online che più ti colpisce per varietà di giochi, promozioni, opportunità di vittoria, e pianifica la tua strategia per iniziare a vincere denaro reale giocando sui casinò online.