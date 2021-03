La denuncia di Silvio Magliano: "Riceve l'sms per fare il vaccino e si presenta, ma salta tutto: le avevano mandato il codice di un'altra persona"

"Ci giunge una segnalazione preoccupante: una cittadina torinese 85enne ha ricevuto via SMS la convocazione per essere vaccinata contro il COVID-19, ma, presentatasi presso la Casa della Salute di via Gorizia 114 a Torino, non è poi stata vaccinata, risultando sull'SMS il codice fiscale di una terza persona", ha sottolineato Silvio Magliano, Presidente del gruppo dei Moderati in Consiglio regionale.



"Fiorenza Riberti, figlia della donna, fa sapere, dopo il disguido, di aver ricevuto l'indicazione di tenersi pronte poiché, se a fine giornata fossero avanzate dosi, le avrebbero nuovamente chiamate (prospettiva che poi non si è concretizzata). Da specifici controlli è totalmente esclusa l'ipotesi di un errore meccanico da parte del medico di base in fase di inserimento dei dati".



"Mi chiedo, con preoccupazione, quale sia la causa dell'invio di un codice fiscale errato alla persona sbagliata e quanti altri casi analoghi si stiano verificando in Piemonte. L'episodio apre diverse questioni: quando sarà richiamato per il vaccino il titolare del codice inviato per sbaglio a un'altra persona? Qual è la procedura tramite la quale un cittadino può segnalare simili disservizi?".



"Costringere persone anziane a recarsi più volte presso l'ASL moltiplica il rischio di contagio. Anche i giorni di lavoro persi dal familiare che accompagna aumentano di conseguenza - conclude Magliano - Chiederemo in Consiglio Regionale dettagli puntuali sul funzionamento esatto di questo tipo di processo, nonché informazioni relative all'utilizzo delle dosi Pfizer scongelate e non immediatamente inoculate".