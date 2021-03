Cinema Alecchino, delibera ancora in stand by: il Tar chiede la votazione entro il 2 aprile

Cinema Alecchino, delibera ancora in standby: il Tar chiede la votazione entro il 2 aprile

Resta ancora in sospeso la delibera sul futuro dell’ex Cinema Arlecchino in corso Sommelier, abbandonato dal 2017.

Al termine di una lunga commissione di un’ora e mezza, l’assessore all’urbanistica Antonino Iaria ha infatti accettato la richiesta di emendare l’atto presentata da alcuni consiglieri di maggioranza e minoranza (a partire da una sollecitazione della vicecapogruppo Pd Chiara Foglietta).

Al centro del dibattito, un cavillo formale contenuto nella delibera stessa, in cui si segnalavano indicazioni di voto “non favorevole” espresse dalla maggior parte dei consiglieri intervenuti nella precedente commissione lo scorso dicembre, poiché l’intervento proposto (il cambio di destinazione d’uso a locale commerciale) “non riveste particolare interesse pubblico”.

“Come giunta - ha spiegato Iaria - mi sono mosso interpretando quelle che mi sembravano le intenzioni generali del consiglio, cioè negare la proposta di deroga avanzata dalla società Gep Srl. Presenterò l’emendamento, ma la direzione politica mi pare fosse comunque molto chiara: non mi sono inventato nulla”.

Il nuovo testo sarà quindi ridiscusso nella prossima commissione del 18 marzo, per essere finalmente liberato e portato in consiglio comunale il 22. In base a quanto stabilito dal Tar, la votazione dovrà essere espressa entro il 2 aprile.