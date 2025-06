Il Cimitero Parco apre la prima Sala del Commiato: "Un luogo per il ricordo e la preghiera"

"Era un atto dovuto verso la cittadinanza – ha dichiarato il sindaco Stefano Lo Russo – Spesso le famiglie non hanno un luogo adeguato in cui raccogliersi, soprattutto in contesti abitativi sempre più ristretti. Offrire un ambiente pubblico, gratuito e decoroso per l'ultimo saluto è una scelta che guarda al futuro e alle trasformazioni sociali. Questa sala è un segnale concreto: un'opera pubblica pensata non per fare concorrenza, ma per dare più possibilità a chi resta".

"Uno spazio pensato con sensibilità"