Grugliasco, c'è tempo fino al 31 agosto per l'iscrizione al servizio della mensa scolastica

Grugliasco guarda già al prossimo anno scolastico, con particolare attenzione all'iscrizione al servizio mensa. Le istanze vanno presentate online e ci sarà tempo fino al 31 agosto 2025 alle ore 23:59, compilando il modulo "Refezione scolastica – Iscrizioni a.s. 2025/2026" sulla piattaforma SiMeal, raggiungibile dalla sezione "Sportello Telematico Polifunzionale" / "Servizi educativi e sociali" / “Accedi ai servizi“ presente sul sito www.comune.grugliasco.to.it Si ricorda che per procedere all'iscrizione è necessario utilizzare le proprie credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la propria Carta di identità elettronica (CIE).

Si comunica che la domanda di iscrizione per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, non sarà accettata se non verranno saldati tutti i debiti relativi al servizio di refezione scolastica dell'anno scolastico 2024/2025.

RIDUZIONE DELLA TARIFFA

La riduzione della tariffa si richiede inserendo il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) durante la fase dell'iscrizione al servizio compilando lo stesso modulo sopraindicato "Refezione scolastica – Iscrizioni a.s. 2025/2026". Inoltre, se non si è ancora in possesso dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), si consiglia di provvedere a contattare, quanto prima, un CAF o a procedere in autonomia con la richiesta accedendo al sito dell'INPS.

Si sottolinea che nei seguenti casi sarà attribuita d'ufficio la tariffa massima applicabile:

1. assenza di attestazione ISEE;

2. attestazione ISEE scaduta;

3. valore ISEE maggiore di euro 50.000,00;

4. attestazione ISEE che presenti omissioni e/o difformità;

5. iscrizione oltre il 31/08/2025 per tutto il mese di settembre verrà attribuita la tariffa massima applicabile.

Si ricorda che coloro che a fine anno scolastico vantano un credito nei confronti

del servizio, se iscritti anche per l'anno scolastico 2025/2026 ritroveranno il credito già caricato sull'estratto conto di SiMeal.