Ladro di cellulari bloccato in centro dalla polizia: in tasca aveva tre smartphone appena rubati

Ha approfittato della distrazione della sua vittima, che stava parlando al telefono, per sfilarle un altro cellulare che custodiva nella tasca anteriore dello zainetto che portava sulle spalle. La signora si è immediatamente accorta del furto e ha iniziato a urlare chiedendo aiuto. La scena è stata osservata dagli agenti delle volanti che hanno immediatamente inseguito il ragazzo che, vistosi scoperto, ha abbandonato la refurtiva tra via Pietro Micca e via Botero. Uno dei poliziotti lo ha inseguito a piedi mentre l’altro, a bordo dell’auto di servizio, ha provato a bloccargli la strada all’incrocio successivo. Lo straniero, un ventenne del Marocco, è stato fermato e tratto in arresto in via Stampatori per tentato furto continuato in quanto è stato trovato in possesso di altri due telefoni cellulari di dubbia provenienza.

Uno degli smartphone recuperati è stato immediatamente riconsegnato alla legittima proprietaria. Quest’ultima era stata vittima di furto del cellulare qualche istante prima alla fermata del bus in piazza Castello. Dopo essersi accorta di essere stata derubata la donna ha provato a chiamare con insistenza il suo numero dal telefono di lavoro quando, dopo diversi tentativi, ha risposto alla chiamata un poliziotto che le ha detto appunto che avevano trovato il suo smartphone. Il ladro non aveva fatto nemmeno in tempo a spegnare il cellulare che aveva già agganciato la vittima successiva. Il giovane, irregolare sul Territorio Nazionale, è stato anche denunciato all’Autorità Giudiziaria per inottemperanza a un ordine di espulsione notificatogli a dicembre scorso.