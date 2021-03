Spefar-Procemsa, una lite che rischia di costare il posto a 36 lavoratori [VIDEO]

Ancora un presidio, ancora una manifestazione - dopo quelle delle scorse settimane - per i lavoratori Spefar (soprattutto lavoratrici, che compongono il 90% della forza lavoro, in molto casi monoreddito), l'azienda di Nichelino che lavorava in monocommittenza per la Procemsa e che hanno visto l'appalto concludersi a causa di un contenzioso.

Tre le settimane di presidio davanti ai cancelli dell'azienda. Oggi l'incontro con le istituzioni. "Non ci sono state modifiche in queste settimane e siamo venuti in Regione per condividere le tappe di questa crisi e le possibili soluzioni per 36 lavoratori", racconta Lorena Cardone, di Filcams Cgil. "Il 17 marzo abbiamo l'ultima data per confrontarci con l'azienda, ma speriamo di avere soluzioni occupazionali anche prima".

La speranza è di trovare una nuova azienda che possa assorbire i lavoratori e garantire continuità occupazionale. "Magari trovare un'azienda terza per proseguire nella lavorazione di assemblaggio, con appalti sul territorio e nel settore farmaceutico", aggiunge Matteo Rossi, di Fisascat Cisl. "Finora la Spefar ha provveduto a fare cassa integrazione, ma il futuro è un'incognita".