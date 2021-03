Ripresa e resilienza, la ricetta dei sindacati: "Ci sono sei missioni da compiere per rilanciare il Piemonte"

Un'impresa da compiere in 6 mosse: sei missioni, per le quali è necessario che tutti facciano la loro parte e si muovano in totale coordinamento. E' il messaggio che i sindacati piemontesi - Cgil, Cisl e Uil - lanciano alle istituzioni e alla politica con un documento presentato a livello regionale, in un momento in cui il nostro territorio (e non solo) si trova a un bivio: da una parte un anno di emergenza e crisi profonda, dall'altro la possibilità di rialzarsi, grazie a fondi europei che arriveranno in quantità uniche, nella storia. Bisogna riprogettare e ripensare tutto il sistema, perché alcuni di segni di sofferenza risalgono al 2008 o al 2012, ben prima del Covid.

Lo scenario, ovviamente, è quello della pandemia e i tanti danni che ha portato con sé, a livello di salute pubblica e non solo. Sul tavolo, sei strumenti che devono essere attivati per restituire slancio all'economia, ma anche all'occupazione e a tutto ciò che ruota intorno alla dimensione produttiva. Digitale, green, infrastrutture, istruzione, lavoro e salute, ecco le parole d'ordine.

Un appello alla Regione e a tutte le forze in campo

"Ci rivolgiamo alla Regione e alla Giunta Cirio - dice Pier Massimo Pozzi, segretario regionale di Cgil -, ma anche a tutte le associazioni imprenditoriali, alle Università e a chi, secondo noi, può avere idee che aiutino il Piemonte a spendere bene i soldi che arriveranno attraverso i progetti in via di definizione". "Ma la condizione fondamentale è contenere e combattere il virus, altrimenti tutto il resto diventa difficile da raggiungere".



"Serve una cabina di regia - conclude Pozzi -, ma che non sia un organismo inutile: serve un luogo concreto, pragmatico, in cui si possano individuare le opinioni comuni tra le parti coinvolte, non solo sul momento, ma anche per il futuro, visto che elementi come lo smart working, per fare un esempio, continueranno ad avere effetti anche dopo la pandemia".



"La condizione del Piemonte ci vede fanalino di coda nel Nord - dice Alessio Ferraris, segretario di Cisl Piemonte - e quindi è il momento di fare sistema. Non sarà semplice spendere bene questi denari, occorreranno volontà politica, ma anche competenze tecniche. Non si conosce la cifra complessiva, ma un'idea ce la siamo fatta: sono cifre che possono davvero riscattare il Piemonte e fargli risalire la china: tutti sappiamo che ce n'è un'estrema necessità".



"Il recovery poi si svolge da domani al 2026: ecco perché serve un confronto serio, organico, ma soprattutto permanente - aggiunge Ferraris - e se nessuno può farcela da solo, noi siamo pronti a fare la nostra parte e a metterci in gioco. Ci sarà una transizione da gestire, sia per quanto riguarda i primi auspicabili effetti del fondi europei, sia per il momento in cui termineranno ammortizzatori sociali e stop ai licenziamenti".



"Anche gli ultimi dati export dimostrano di come il Piemonte faccia peggio del resto del Paese - aggiunge Gianni Cortese, segretario regionale di Uil -, oltre a un massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali, con perdite economiche non indifferenti. Il doppio rispetto al 2010, che fu l'anno peggiore e undici volte rispetto al 2019".



"Ma ci sono anche eccellenze, nella nostra regione - conclude Cortese -, ma se saremo bravi quando arriveranno le risorse messe a disposizione dall'Europa, allora potremmo cambiare il volto della nostra regione e del nostro Paese. Ci vanno di mezzo le persone in carne e ossa, di oggi, ma anche le future generazioni che potrebbero pagare le lacune già esistenti, a cominciare da quelle infrastrutturali".