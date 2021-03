L'oroscopo di Corinne: ecco cosa ci dicono le stelle

ARIETE : Tra decreti, sbuffi e rogne varie rimarrete in trepida attesa dei cosiddetti tempi migliori facendo il possibile e l’impossibile per mantenere la calma all’interno di habitat o contesti penalizzanti. La strada rimane in salita e pazientare sembra l’unico modo per non sclerare… Un’amica vi darà delle dritte, un affaruccio tribolerà ad andare in porto, subirete un’iniquità materiale e una buffa novella busserà alla finestrella mentre tra coppie, soci o familiari, tirerà parecchia maretta.

TORO : La noia sta diventando quasi insopportabile e stufi di stare rintanati anelereste evadere dalla routine magari combinando con amici delle allegre serate ma ciò non è fattibile quindi datevi una calmata ed accontentatevi di ciò che si può fare. In compenso sappiate che una manina, terrena o divina, vi sosterrà in un’impresa e che vi toccherà consacrare il week end in casa inventandovi magari qualcosina di speciale. Fattibili pure dei trambusti sul lavoro e la tendenza a brontolare. GEMELLI : La settimana appare essere piena di incongruenze sia a livello operativo che privato al punto di non capirci più niente sul come comportarvi in questa fase nuovamente surreale e così tra un’angustia e l’altra vi barcamenerete anche se le finanze difetteranno e gli spostamenti vietati vi scombussoleranno. Ma poiché la salute resta sempre di primaria importanza tutelatevi adeguatamente perché mai come ora abbisognate di stare bene! Un comunicato vi lascerà ammutoliti.

CANCRO : Di zone rosse ed arancioni ne avete pieni i pentoloni specie se impediscono, come nel 2020, di stare insieme ad amici e parenti… Ma fatevene una ragione, adoperate le dovute precauzioni e se posteriori problemi rosicchiano i pensieri sappiate che pian pianino ogni pedina tornerà al suo posticino. Tra giovedì e lunedì vi toccherà prendere una decisione, mettere in riga un furbetto, consolare un vecchietto, superare un ostacolino o sistemare un’annosa faccenduola. LEONE : Con l’opposizione di Saturno sembra non andarne una dritta e far buon viso a cattivo gioco, pur non addicendosi alla vostra natura, rimarrà l’unica opzione al fine uscire più o meno psicologicamente indenni dall’attuale restrittiva situazione. Vi accorgerete inoltre che un soggetto racconterà delle bugie o che, per tirare l’acqua al proprio mulino, si fingerà fin troppo perfettino. Quando uscite indossate guanti, mascherina e girate alla larga dai mezzi influenzati.

VERGINE : Il rispetto è alla base di qualsiasi azione: rammentatelo a chi l’ha scordato e fidatevi unicamente di rari eletti al fine di non incappare in un avvilimento… Attenetevi rigorosamente alle normative vigenti, sbrigate delle faccenduole, non cascate in depressione, sopportate dei rompiscatole, ricambiate dei messaggi e pensate a ciò che di carino vi attende, dopo una severa primavera, dietro l’angolino.… Confidate inoltre nell’appoggio altrui e posticipate un appuntamento.

BILANCIA : Tra un’incombenza, un sospiro, un mezzo respiro, i dì voleranno giungendo a sabato col cervello fuso e l’energia in disuso… Certo che di fatterelli bizzarri ve ne accadranno a iosa e uno di questi vi aiuterà a comprendere la natura di un essere indecifrabile. Qualche nativo potrebbe cader preda della demoralizzazione o non intravedere un barlume di luce in ciò che maggiormente sta a cuore ma non abbacchiatevi, pensate un pochino di più a voi stessi e salvaguardate la salute! SCORPIONE : Apparite strani e ad accorgersene saranno in tanti ma non vi andrà di dare spiegazioni perché trattasi di motivazioni personali … Occhio nel contempo a non incrinare un rapporto interpersonale per orgoglio o malumori… Il periodo è tosto e far leva sulle celate risorse rimane l’unica soluzione al fine di non somatizzare o andare nel pallone. Se in tilt totale confidate corrucci e pene ad un savio consigliere o ad un’amica speciale. Una novità lambirà il campo professionale.

SAGITTARIO : Scocciati, stressati, stufi di lottare contro i mulini a vento, trattare con citrulli o ricevere schiaffi morali, vorreste vivacchiare in maniera normale e senza tutti quei tarli che seguitano ad importunare. Non essendo ciò fattibile, pigliate la vita filosoficamente e rispedite al mittente invidie, cattiverie e falsità. Uno spizzico di ansia colpirà a tradimento ma poi usando il buon senso affronterete ogni incognita dignitosamente. Sul piede di guerra invece saranno baristi ed albergatori. CAPRICORNO : Sappiate che questo per alcuni di voi è un anno di svolta ragion per cui sistemate i sospesi del passato, sopportate le lune storte di un congiunto meticoloso o barboso, andate in fondo ad una questione dove non ve la si conta giusta e non trascurate il benessere. Riceverete dei biasimi oppure da fuori un comunicato vi sbalordirà. Se avete bimbetti teneteli calmi con dei giochetti e raccomandate di non uscire ai vostri vecchietti. La fortuna vi può sfiorare se al Lotto vorrete giocare.

ACQUARIO : Vi porrete un fracco di domande destinate a rimanere senza risposta anche se una dimostrazione di amicizia vi farà un immenso piacere. Il sestile di Marte vi aiuterà a sbrogliare matasse pur rendendovi simultaneamente piuttosto nervosetti al punto di scattare per un nonnulla con chi magari non ne può niente delle vostre paturnie. Liberi professionisti, parrucchieri o esercenti attraverseranno invece attimi tutt’altro che gaudenti. Propensione alle infiammazioni. PESCI : Festeggerete il compleanno sotto l’influsso della Luna Nuova che, formandosi il 13 marzo nella vostra costellazione, apporterà giornate stralunate, sbalzi umorali ma anche delle opportunità da cogliere al balzo. Siete sufficientemente preoccupati per come stanno andando le cose ma riuscirete egualmente a tirar fuori qualcosina di buono da questa plumbea quotidianità. Fattibili pure delle novelle, degli auguri impensati o il superamento di una prova.