Bussone: "Vaccinare subito i sindaci, rischiano essendo sempre a contatto con le persone"

"Nelle ultime ore stiamo assistendo a una polemica sterie e inutile sul vaccino ai Sindaci, da somministrare in questa prima fase del Piano. Uncem a gennaio 2021 aveva chiesto per i Sindaci il vaccino. Sono infatti autorità sanitaria e responsabili della Protezione civile. La loro esposizione al rischio è forte".

Lo afferma Marco Bussone, Presidente Uncem.

"Sono 7900 in Italia e non credo le polemiche e le contrapposizioni siano utili per un percorso che di fatto riconosce pienamente le funzioni del Sindaco, ogni giorno impegnato in mezzo alla sua comunità".

Ieri, invece, la sindaca di Torino Chiara Appendino aveva dichiarato di essere d'accordo con il presidente nazionale dell'Anci Antonio Decaro, che sosteneva che i sindaci possono aspettare il loro turno, dando precedenza alle persone fragili per la vaccinazione.