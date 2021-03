"Noi non siamo fantasmi": la scuola Vidari protesta sulle note dei Pink Floyd [VIDEO]

Il grido di ribellione infantile più famoso della storia diventa l'inno di protesta di genitori e figli contro la dad. Succede in piazza Livio Bianco, a Mirafiori Nord, dove le famiglie della scuola elementare "Vidari" hanno dato vita, oggi pomeriggio, a un flash-mob a favore del diritto allo studio, nuovamente minato dall'entrata in zona rossa del Piemonte.

Sulle note della leggendaria Another brick in the wall dei Pink Floyd, i piccoli alunni hanno sollevato cartelli e maschere bianche: "Non siamo fantasmi", il messaggio lanciato nel piazzale antistante la chiesa del Redentore.

Dopo lo stacco musicale, una rappresentante dei genitori ha letto un estratto del discorso pronunciato nel 1950 da Piero Calamandrei sul valore della scuola: "Difendiamo la scuola democratica: la scuola che corrisponde a quella Costituzione democratica che ci siamo voluti dare; la scuola che è in funzione di questa Costituzione, che può essere strumento, perché questa Costituzione scritta sui fogli diventi realtà".