Sfondano la saracinesca con l'auto: svaligiata nella notte sala slot di Torino sud

Svaligiata nella notte la sala slot The Prince in via Gaspero Barbera. Secondo le prime ricostruzioni ieri sera banditi hanno sfondato la saracinesca del locale da gioco - al confine tra Lingotto e Mirafiori - con un'auto parcheggiata.

Residenti allertati dal botto

In quel momento è scattato l'allarme, che insieme al botto ha allertato i residenti di questo angolo di Torino sud: sono stati proprio loro a chiamare il 112, insieme ai titolari. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri ed i vigili del fuoco: ancora da quantificare il danno ed il bottino del furto nel bar/sala slot.

"Abbiamo paura ad uscire"

"Abbiamo davvero bisogno di forza pubblica, - commenta amaro un residente - abbiamo paura ad uscire". La scorsa settimana il neoassessore alla Sicurezza Marco Porcedda ha iniziato il suo tour nei quartieri di Torino proprio da Mirafiori, dove negli scorsi anni sono state chiuse la caserma dei Carabinieri ed il comando locale del Polizia Municipale.



"Porcedda - ha spiegato il sindaco Stefano Lo Russo ai microfoni di TO-Radio - sta facendo delle valutazioni per rimettere il presidio fisso (a Mirafiori ndr) e poi vedere, come e se, aumentare i vigili per strada".