Cala il vento, il rogo del Musinè finalmente sotto controllo

Prosegue l'attività delle squadre sull'incendio boschivo sulle pendici del Musinė, anche se in serata, grazie al fatto che il vento è finalmente calato, la situazione sta tornando sotto controllo, a tutto vantaggio delle operazioni che vedono impegnate da oltre 24 ore i Vigili del Fuoco.

Determinante l'intervento dei mezzi aerei che con un gran numero di "sortite" (in gergo le missioni di lancio acqua) hanno bloccato l'avanzamento dei fronti. Rimangono dei focolai attivi in canaloni irraggiungibili via terra ma costantemente monitotarati.

Nelle ultime ore un Canadair ha fatto ancora 2 sganci prima di rientrare alla base di Genova. Sul posto rimane il presidio dei Vigili del Fuoco in collaborazione con le squadre aib.