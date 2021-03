La maternità surrogata e le migliori opzioni per creare una famiglia

Il desiderio di un bambino non conosce confini. Le persone con disabilità riproduttive non esitano a viaggiare all'estero. Questo di per sé non è da condannare, soprattutto quando deriva, ad esempio, da una carenza di bambini adottabili, come avviene in molti paesi. La maternità surrogata è il processo di una donna che porta a termine una gestazione per un'altra persona o persone. Il ricorso ai servizi di una madre surrogata sono vietati in Italia. Altri Stati hanno una legislazione più permissiva, che dà origine al cosiddetto "turismo procreativo": gli individui non esitano ad andare all'estero per cercare il bambino che la legge nel nostro Paese nega loro. Questo turismo procreativo, non è altro che una manifestazione aggiuntiva in termini di filiazione di ciò che alcuni chiamano “law shopping” che porta gli individui a cercare una legislazione più favorevole alla nostra.

Ma allora si può la maternità surrogata in italia? Sicuramente rivolgendosi ad agenzie specializzate che operano in assoluta sicurezza ed in piena legalità. Le agenzie di maternità surrogata offrono un modo per ottenere una madre surrogata e dispongono di un elenco di madri surrogate disponibili e vi aiuteranno durante l'intero processo di maternità surrogata. Un'agenzia di maternità surrogata deve poter garantire un servizio completo dedicato alla creazione di una nuova vita garantendo al contempo gli interessi e la sicurezza dei futuri genitori e surrogati. I suoi servizi specializzati devono rendere il processo più sicuro, più facile e più piacevole per le coppie, le madri surrogate e le donatrici di ovociti che prendono parte a questo viaggio che cambia la vita.

