Posti romantici del Sud Italia: dove andare e cosa fare

Il sud d'Italia è come un paese diverso, non è per niente simile a città come Venezia, Milano e Roma. Non ci sono molte boutique costose e appartamenti ben curati qui, ma c'è sicuramente una storia, una cucina particolare e la vera anima italiana. Gli italiani lo chiamano il Mezzogiorno meridionale). Probabilmente perché la vita qui sembra molto più calda, le persone sono molto più calorose e accoglienti. Inoltre sono sicuramente molto più passionali perché riescono ad esternare meglio i loro sentimenti e sono generalmente più espansive. Per queste ragioni una relazione con una donna o con un uomo del sud Italia è qualcosa di molto coinvolgente.

La vita nel sud Italia generalmente è molto più economica rispetto alle regioni del nord, il clima è più caldo, il mare è unico e proprio per queste ragioni anche lo stile di vita è estremamente diverso. Le persone soprattutto nel periodo estivo amano rilassarsi in riva al mare o fare lunghe passeggiate o ancora divertirsi in locali alla moda.

Cosa vedere nel sud Italia?

L'Isola di Capri

La principale località balneare della Campania è l'isola di Capri. Questo è uno dei posti più costosi nel sud Italia e quindi la tua carta di credito potrebbe non essere a tuo agio qui. Sarà difficile trovare un cappuccino per 1,5 € o un pasto completo per 6€. Ma vale la pena venire qui, almeno per un paio di giorni, perché offre uno dei paesaggi più belli d'Italia. Proprio per questo motivo almeno una volta nella tua vita dovresti visitare quest'isola in Campania.

Qui potresti affittare anche una barca e tuffarti nelle acque cristalline. Sicuramente è il posto ideale per vivere dei momenti di pieno relax con la tua partner. A Capri c'è anche la famosa grotta azzurra, una roccia incavata sulla superficie marina in cui è possibile tuffarsi nelle acque azzurre.

La Puglia e Bari

La regione si trova sul tacco dello stivale italiano, e per molto tempo i turisti non l'hanno considerata con attenzione, ma ora la Puglia sta vivendo un momento fiorente. Non c'è da stupirsi, in termini di bellezza naturale non è inferiore a nessun altro luogo. Questa è una delle regioni italiane più pittoresche : spiagge bianche e l'azzurro accecante del mar Ionio. Le spiagge somigliano a quelle di isole lontane dall'Europa come le Bahamas o le Hawaii, sono bianche e molto lunghe e l'acqua è davvero cristallina. Se andrai con la tua partner probabilmente penserai di essere in paradiso.

In Puglia ci sono anche moltissimi posti imperdibili da visitare come ad esempio Lecce, Taranto, Alberobello ma anche Bari. Bari è il capoluogo con una ricchissima tradizione, ancora oggi è possibile vedere nei vicoli di questa cittadina le donne più anziane preparare le famose orecchiette e vendere i tarallini pugliesi. Mangiare un bel piatto di orecchiette con il sugo con la propria partner in riva al mare potrebbe essere un'esperienza davvero divertente.

La Basilicata e Matera

La Basilicata piacerà davvero a tutti coloro che hanno nell'anima lo spirito di Indiana Jones. Fai una gita nella città rupestre di Matera : le prime abitazioni situate nelle grotte calcaree apparvero già in epoca paleolitica, e puoi ancora vederle. Che tu ci creda o no, fino agli anni Cinquanta la gente continuò a vivere in queste grotte. Nel centro della città ci sono diversi quartieri in pietra (Sassi) , dove si trovano case e chiese rupestri. Scattare una foto in questo posto così tipico e particolare con la persona che ami può essere davvero un ricordo piacevole da tenere con sé nel proprio cuore.

La Basilicata si trova vicino la Puglia quindi potresti spostarti da una regione all'altra senza alcun problema. Inoltre ti consiglio di passare una notte in un "sasso", quindi in un appartamento tipico che puoi trovare a Matera per vivere appieno questa esperienza. Ricorderai per molto tempo una notte d'amore fra le pietre.

Conclusioni

Non ti resta che visitare i posti romantici nel sud Italia con la partner ideale per te. Non perdere altro tempo, la vita è una sola e hai il diritto di vivere momenti che ti riempiono il cuore di gioia.