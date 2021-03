Aurora, l'attacco di Fratelli d'Italia: “Anarchici a sostegno delle baby gang e assembramenti, vergogna”

I ritrovi organizzati visti nel weekend nel quartiere Aurora a Torino hanno scatenato la reazione indignata di Fratelli d'Italia. A finire sotto i riflettori degli esponenti del partito, in particolar modo, sono stati due episodi: la presentazione del progetto di recupero dell'ex Ospedale Maria Adelaide a cura dell'omonima assemblea, andato in scena sabato al giardino Madre Teresa di Calcutta, e il raduno di solidarietà agli arrestati dell'operazione di polizia 'Criminal page', domenica ai giardini Alimonda.

Enzo Liardo e la capo-gruppo in Circoscrizione 7 Patrizia Alessi individuano le responsabilità nell'area anarchica torinese: “La volontà esplicita delle frange anarchiche – hanno dichiarato - di soffiare sul fuoco della rabbia sociale e di violare le misure anti-Covid19 è un pericolo per l'intera cittadinanza, servono misure urgenti contro questi personaggi che spalleggiano le baby gang di immigrati, aggrediscono agenti e intervengono in difesa di ladri e spacciatori".