Cambio in corsa allo Snodo delle Ogr: dopo tre anni abbandona la famiglia Boffa

Una stretta di mano e un arrivederci. Così, dopo tre anni, cambia lo scenario all'interno dello Snodo: il locale di ristorazione diventato ormai famoso all'interno delle Officine Grandi Riparazioni. Chi abbandona, è la famiglia Boffa, storicamente legata al gruppo Building e che proprio nel settore dell'edilizia e del real estate vuole concentrare le sue energie e attenzioni. A Torino, ma anche a Milano e in Cina.



Una scelta che però, assicurano, non è un fulmine a ciel sereno. “Fin dall’inizio era prevista una clausola per il rinnovo o meno del progetto di durata triennale - dice Luca Boffa, ceo di Building -. In questi tre anni abbiamo fatto la nostra parte per dare alle OGR e a Torino un punto di riferimento unico nel suo genere, ma per me e per il Gruppo Building è arrivato il momento di concentrarci sul nostro business principale, l’edilizia. Per questo motivo abbiamo deciso di lasciare Snodo ai nostri soci della Società Consortile per Azioni OGR-CRT”.



La famiglia in particolare esce da Sofito srl, la società partecipata al 60% da Società Consortile per Azioni OGR-CRT, titolare di Snodo. "Vogliamo focalizzarci sul nostro settore di punta: il real estate. Dopo il lockdown siamo ripartiti più carichi che mai, in questi mesi abbiamo diversi progetti tra Torino, Milano, il Nord Italia e la Cina. Con la Società Consortile per Azioni OGR-CRT resteranno gli ottimi rapporti che abbiamo consolidato in questi anni, ma non potremmo dedicare a Snodo tutta l’attenzione che merita e che abbiamo sempre dato, per questo preferiamo lasciarlo in mani sicure”.