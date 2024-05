"Festival del Verde": dal 20 al 26 maggio un'esplosione di fiori e piante, con 150 eventi a Torino (e non solo)

Hervé Barmasse

Una 3 giorni di appuntamenti, gratuiti e aperti a tutti, dedicati alla salvaguardia dell'ambiente, per parlare di cambiamento climatico sotto diversi punti di vista: ospitati alla Biblioteca civica Alberto Geisser si discuterà di un tema centrale come l'acqua. Ad aprire i lavori l'alpinista e divulgatore Hervé Barmasse che accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio per riflettere e farsi affascinare dallo stretto rapporto che lega acqua e montagne.