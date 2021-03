Fiammetta Rosso nuovo coordinatore regionale di Sinistra Italiana

“Cara Sinistra, serve vincere le battaglie, difenderle come se fosse in gioco la nostra vita, spostare sempre l’asticella, guadagnare centimetri di libertà, metri di salario, chilometri di giustizia. - scrive sulla sua pagina Fb Grimaldi - Sono certo che ne siamo capaci e sono sicuro che ci siano tante donne e tanti uomini che sapranno condurre questa comunità politica più in là. Una di loro è Fiammetta Rosso. È coraggiosa e umile, intelligente e capace. Piccola e forte, come in Piemonte, la nostra Sinistra Italiana'. Questo è solo un passaggio del mio ultimo intervento da segretario di Sinistra Italiana Piemonte. Sono molto contento, per tanti motivi, siamo riusciti a fare online un bellissimo congresso, ma soprattutto perché Fiammetta Rosso, classe '71, avvocata e assessora alle Politiche sociali nel comune di Saluzzo, è la neoeletta Segretaria dalla nuova assemblea regionale piemontese. A lei è andata tutta la nostra unanime fiducia e, anche se virtualmente, il nostro calore. Buon nuovo inizio compagna segretaria".