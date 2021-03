Tutti gli appuntamenti nel torinese con i mercati di Campagna Amica

Grazie ai trecento imprenditori agricoli in vendita diretta presenti, ogni giorno, nelle aree dei produttori nei 41 mercati rionali della città di Torino e grazie agli altri 150 produttori agricoli che settimanalmente arrivano nelle piazze dei Comuni della provincia torinese nei mercati allestiti direttamente dal circuito Campagna Amica di Torino, i consumatori torinesi possono acquistare sotto i gazebo gialli i prodotti della filiera corta.

Frutta e verdura di stagione, salumi e formaggi, latte crudo e yogurt, tagli di carne di Fassone, polli e conigli, vino, pane, pasta, riso, miele, fiori e decine di trasformati, sono l’esito dell’impegno e della passione degli imprenditori agricoli che garantiscono l’origine stagionale e locale dei cibi e offrono trasparenza per le etichettature. Imprenditori agricoli che praticano il dialogo con il cittadino-consumatore e con i mercati di Campagna Amica, portano la campagna direttamente in città.

SPESA SOSPESA Nei mercati domenicali di Campagna Amica prosegue l’iniziativa Spesa sospesa; con essa da alcuni anni, Coldiretti Torino, Campagna Amica e Terranostra, aiutano chi è più in difficoltà, raccogliendo dai consumatori e dai produttori cibo che viene consegnato dalla Caritas alle famiglie torinesi meno abbienti.

MERCATI DOMENICALI DI CAMPAGNA AMICA A TORINO

Questi gli appuntamenti domenicali dei mercati di Campagna Amica a Torino, nel periodo primaverile 2021, con orario dalle ore 9 alle 18:

-A Torino, in piazza Palazzo di Città, il mercato di Campagna Amica si svolge ogni prima domenica del mese (tranne domenica 4 aprile, giorno di Pasqua, in cui il mercato non si svolgerà);

-A Torino, la piazza e i giardini Cavour ospitano il mercato di Campagna Amica ogni seconda domenica del mese;

-A Torino, in piazza Vittorio Veneto, l’appuntamento con i produttori agricoli è fissato la terza domenica di ogni mese;

-A Torino, in piazza Bodoni, il mercato di Campagna Amica è in agenda la quarta domenica di ogni mese;

-A Torino, in piazza Vittorio Veneto, l'appuntamento con il mercato di Campagna Amica è previsto anche la quinta domenica del mese.

MERCATI SETTIMANALI DI CAMPAGNA AMICA A TORINO

-MARTEDI’, dalle ore 15 alle ore 19 in Via Mittone, angolo via Fratelli Passoni;

-MERCOLEDI’, dalle ore 15 alle ore 19 in Corso Umbria;

-GIOVEDI’, dalle ore 15 alle ore 19 in Via Mittone, angolo via Fratelli Passoni;

- VENERDI’, dalle ore 15 alle ore 19, ai Giardini LaMarmora di Via Cernaia, mercato prodotti biologici.