Nichelino, anche i Popolari aderiscono al "Polo delle Primarie"

Anche se l'appuntamento elettorale è slittato all'autunno, a Nichelino si stanno scaldando i motori della campagna elettorale. E il cosiddetto terzo polo, che si è definito "Polo delle Primarie", visto che sceglierà a fine maggio il suo candidato sindaco (quasi certamente in una competizione riservata solo alle donne) facendo votare la base, ha fatto in queste ore una importante acquisizione.

I Popolari aderiscono al terzo polo

I Popolari, infatti, hanno deciso di non schierarsi né con il centrosinistra (che punta sulla rielezione del sindaco uscente Giampiero Tolardo) e neppure con il centrodestra (che candida Nicola Emma), dando la loro adesione al Polo delle Primarie: "La situazione politica sta vivendo un periodo di stasi, disinteresse al bene comune, il particolare momento che la società intera subisce a causa della pandemia in atto, non fa che peggiorare la situazione. Nichelino ha bisogno di rinnovamento, un rinnovamento che deve partire dalle basi", hanno spiegato in una nota ufficiale.

"Un rinnovamento che deve contrapporsi al 'sistema Nichelino' già troppo visto e vissuto in questi anni", proseguono per spiegare le ragioni della loro scelta. "I Popolari vedono la coalizione Polo delle Primarie come un cambiamento per Nichelino, un rinnovamento basato su sani principi: legalità, trasparenza e partecipazione sono i cardini di una buona politica per costruire assieme la Nichelino che verrà".

"Progetto sociale per la Nichelino del futuro"

"I Popolari saranno lieti di supportare la coalizione del Polo delle Primarie, facendo forza su valori che garantiscono una presenza centrista, laica cristianamente ispirata, volta a garantire la libertà e la giustizia sociale, convergendo in un progetto sociale e un programma di viaggio con uomini capaci, onesti, competenti".