Nasce "Insieme per Nichelino", il terzo polo con 5 Stelle e fuoriusciti della giunta Tolardo. D'Aveni: "Vinceremo noi"

Nichelino si appresta a diventare laboratorio politico, in vista delle prossime elezioni comunali. Domani, venerdì 12 marzo, nascerà ufficialmente in una diretta Facebook serale il terzo polo che sfiderà il centrodestra (che punta sulla esperienza di Nicola Emma) e il sindaco uscente Giampiero Tolardo, sostenuto dal centrosinistra.

Battere la destra e togliere voti al centrosinistra

"Insieme per Nichelino" mette assieme il Movimento 5 Stelle, Rinnovamento Democratico, la lista D'Aveni e altre due liste civiche. L'obiettivo è quello di raccogliere, tanto da sinistra quanto da destra, il voto degli scontenti o di coloro che nelle ultime tornate avevano deciso di restare a casa, avendo come punti ri riferimento coloro che sono usciti dalla giunta Tolardo nell'ultimo anno e mezzo, cioè le ex assessore Gabriella Ramello (che però ha annunciato di non volersi candidare in prima persona) e Sara Sibona, oltre all'ex vicesindaco Filippo D'Aveni, il cui strappo si è consumato solo il mese scorso.

"Vogliamo, con questa coalizione, superare l'annoso immobilismo causato dalle forze conservatrici del Pd locale e dei suoi satelliti", hanno spiegato gli esponenti di punta del terzo polo. "E' l'incontro tra il M5S, prima forza politica nelle ultime due elezioni comunali, il popolo delle primarie e e le nuove forze civiche ed ambientaliste, 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲 e 𝗥𝗶𝗰𝗼𝗺𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗮 𝗩𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲, che potranno garantire ulteriore qualità e varietà al progetto". Anche se l'obiettivo dichiarato è "battere le destre", Insieme per Nichelino punta soprattutto a pescare voti nell'altro campo, schierando uomini e donne che avevano fatto parte della squadra di governo di Tolardo.

Primarie al femminile per la scelta del candidato sindaco

"Vogliamo riscoprire parole ora purtroppo dimenticate in Comune: ascolto, partecipazione, impegno, meritocrazia, cambiamento", ha spiegato Filippo D'Aveni. L'ex vicesindaco è pronto a candidarsi in prima persona, anche se ha lasciato intendere che l'intento è quello di "primarie solo al femminile per la scelta del candidato sindaco. Lo decideremo nei prossimi giorni, ma l'idea prevalente al momento è questa".

Tre i nomi che circolano in queste ore ci sono Antonella Pepe (M5S), Francesca Polvere e Sara Sibona, con le ultime due ex alleate di Tolardo. Col sindaco uscente che sembra destinato a trovare maggiore concorrenza da chi in passato era con lui. "Vinceremo perché rappresentiamo la voglia di cambiare che c'è a Nichelino", ha garantito D'Aveni, annunciando battaglia.