Carmagnola, il centrodestra conferma il suo sostegno alla ricandidatura di Ivana Gaveglio

“I coordinatori provinciali dei partiti di centrodestra hanno chiuso l’accordo per il sostegno alla ricandidatura a sindaco di Carmagnola di Ivana Gaveglio ”. La notizia arriva al termine dell’incontro tra i segretari di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia ( Alessandro Benvenuto, Roberto Rosso, Fabrizio Bertot ).

“Siamo convinti che sia giusto proseguire con la Gaveglio per portare a compimento il programma elettorale che abbiamo avviato nel suo primo mandato amministrativo. Siamo certi che si lavorerà con spirito di coesione e valorizzando tutte le peculiarità della coalizione. Come coalizione abbiamo anche definito che il vicesindaco spetterà a Forza Italia per riuscire ad allargare il più possibile al mondo moderato il perimetro di azione del nostro candidato sindaco”, hanno commentato i tre segretari di partito.