Vittoria contro Capo D'Orlando e Final Eight di Coppa Italia per la Reale Mutua

La squadra di coach Cavina si impone sui siciliani con un sonoro 110-76 e guadagna la qualificazione alle finali di Coppa Italia

La Reale Mutua Basket Torino si impone su Capo D’Orlando nel recupero della quarta giornata di andata, sul risultato di 110-76, e guadagna così la matematica qualificazione alla Coppa Italia. I gialloblù mettono le basi per la vittoria già nel primo tempo, che chiudono avanti di 25 (64-39). Nella terza frazione i gialloblù sono bravi a limitare il ritorno degli avversari e a chiudere i giochi con un sonoro parziale di 28-12 nell’ultima decina. Tutti a segno i giocatori a referto, doppia doppia di Diop da 21 punti e 11 rimbalzi; in doppia cifra anche Alibegovic (17), Clark (15), Cappelletti (14) e Toscano (12). CRONACA Primo quarto arrembante per la Reale Mutua Basket Torino, il primo canestro è degli ospiti, ma il dominio è subito gialloblù: aprono Cappelletti e Pinkins con due bombe, seguono la schiacciata di Diop ed il 5-0 di Penna che costringono subito coach Sodini ad un time out (15-6). All’uscita dalle panchine l’Orlandina prova a reagire, ma la Reale Mutua è chirurgica dall’arco (6/7 alla fine dei primi dieci) e il bombardamento di Clark e Alibegovic spedisce gli ospiti a -14 (26-12) alla fine del primo quarto. Nella seconda frazione i biancazzurri provano a farsi sotto con Diouf e Johnson, ma il controllo del gioco è ancora in mano ai padroni di casa: a 5’ dall’intervallo lungo il tiro dall’arco di Cappelletti “doppia” Capo d’Orlando (52-26). La squadra di coach Sodini, però, non si arrende e, trascinata da Floyd prova a colmare il gap, accorciando fino al -20 (52-30). Sul finale la Reale è ancora devastante: la tripla di Alibegovic sulla sirena chiude i primi 20’ sul 64-39. Nella ripresa Capo d’Orlando entra in campo con un altro passo e prova a farsi sotto: registrata la difesa, gli uomini di Sodini si proiettano in avanti con maggiore facilità e sfruttando i numerosi viaggi in lunetta abbattono lo svantaggio fino al -15 (76-61). Ritrovato il +18 (82-64) alla fine del terzo quarto con la bomba di Toscano, la Reale Mutua chiude definitivamente i giochi con la bomba di Capitan Alibegovic a 4’ dalla fine: senza Johnson e Gay usciti per falli, sul -28 (99-71), Capo D’Orlando può solo alzare la bandiera bianca. Finale 110-76. Reale Mutua Basket Torino-Orlandina Basket Capo D’Orlando 110-76 (28-12, 36-27, 18-25, 28-12)

Torino: Clark 15, Alibegovic 17, Pagani 1, Penna 7, Cappelletti 14, Campani 4, Pinkins 9, Toscano 12, Origlia 3, Diop 21, Bushati 7. Coach: Cavina

Capo d’Orlando: Diouf 6, Ravì, Taflaj 10, Conti 3, Gay 6, Floyd 22, Laganà NE, Johnson 22, Del Debbio, Triassi NE, Moretti 7. Coach: Sodini





SM

