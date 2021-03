Riflessioni sulla dad, la richiesta dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte: "riaprire le scuole dopo Pasqua"

Nelle "Riflessioni sulla scuola a distanza" dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte, viene sottolineato come le mobilitazioni per la Scuola, in programma domani, con lo sciopero dalla Didattica a Distanza da parte di studenti e docenti, sono una legittima richiesta di riapertura, in presenza e in sicurezza, dopo la pausa pasquale.

"Cogliere l’impatto che queste interruzioni ed intermittenze stanno avendo non è solo fondamentale ma doveroso", sottolineano gli psicologi. "Tutti coloro coinvolti in prima persona ed a vario titolo nell'attuale situazione scolastica stanno dimostrando resilienza, una capacità di tenuta e di vedere in prospettiva. Gli studi scientifici sono concordi nel ritenere che il disagio psicologico in età scolare e adolescenziale è aumentato".

Per questo, diventa fondamentale secondo l'Ordine degli Piscologi del Piemonte che "le Istituzioni investano affinché la scuola, anche nelle sue trasformazioni emergenziali, continui ad essere il luogo deputato alla crescita cognitiva, emotiva e relazionale delle giovani generazioni". La possibilità di riaprire le scuole dopo la pausa pasquale "deve essere sostenuta con tutti i mezzi possibili e incoraggiata attraverso la solidarietà della nostra comunità professionale".

"Scuole aperte subito. Questo l'appello dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte, al quale ci associamo come Moderati", ha dichiarato il capogruppo a Palazzo Lascaris Silvio Magliano.