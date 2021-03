Si avvicina la Pasqua, le uova e le colombe Ail disponibili online e anche nelle farmacie torinesi

È in corso la campagna di Pasqua 2021 di AIL. Anche quest’anno la consueta manifestazione di piazza non è stata possibile, ma AIL Torino non si ferma e continua le sue attività. Attraverso la vetrina online https://shop.ailtorino.it è possibile prenotare le uova di Pasqua, le colombe e gli altri prodotti della campagna.

Dopo il successo di Natale, prosegue anche la collaborazione con l’AGIFAR - Associazione Giovani Farmacisti Torino e con Farmaonlus, che consente di trovare le uova presso le farmacie aderenti, sia a Torino sia in provincia. La lista completa è disponibile al link https://www.ailtorino.it/farmacie-che-aderiscono-al-progetto-uova-di-pasqua-ail/

Fino al 2 aprile le uova di Pasqua sono inoltre disponibili presso lo Spazio AIL di Via Prati 2 (nelle vicinanze di Piazza Solferino) dalle 11 alle 18 e in Via Rubiana 3 dalle 9 alle 17.

“Tra mille difficoltà abbiamo voluto continuare a essere presenti con i nostri sevizi – afferma la Presidente di AIL Torino Federica Galleano - In questi ultimi mesi abbiamo raddoppiato il servizio di assistenza domiciliare pediatrica, per offrire ai bimbi e alle loro famiglie un sostegno che permette loro di non affrontare i problemi da soli. La nostra forza sarà sempre la certezza della generosità delle tante persone che da 30 anni continuano ad aiutarci e a supportarci e che, siamo certi, continueranno a sostenerci”.

A fine 2020 AIL ha infatti aumentato l’impegno nel servizio di assistenza domiciliare pediatrica realizzata insieme all’Ospedale Regina Margherita, e che oggi permette di sostenere circa 100 piccoli pazienti.

L’AIL è l’Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Dal 1990 AIL Torino è a fianco del paziente oncoematologico e della sua famiglia, con i suoi servizi. I proventi delle campagne delle stelle, delle uova e delle altre iniziative vengono investiti sul territorio, a favore dei centri ematologici, attraverso l’erogazione delle borse di studio, del servizio di trasporto, dell’assistenza psicologica e del sostentamento di Casa AIL.