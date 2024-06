Le immagini della spaventosa cascata di pioggia sopra l’abitato di Noasca [VIDEO]

Immagini che hanno dell’incredibile quelle pubblicate dalla pagina facebook Pro Lodo di Noasca. La stazione Arpa ha rilevato che in poche ore poco sopra quella località sono scesi ieri 176,4 millimetri di pioggia. Mediamente in un anno in Piemonte ne scendono intorno ai 900. Praticamente sulla località della Valle Orco si è abbattuta una violenta perturbazione che ha portato in nemmeno un giorno a vedere la pioggia di due mesi.

Con conseguenze facilmente intuibili. Argini rotti e il fiume che scavalla il ponte del paese, poco più a valle, a Locana. Qui una frana, ha reso da ieri notte inagibile la strada. Vigili del fuoco, protezione civile e soccorso alpino insieme ai tecnici della Città Metropolitana stanno lavorando a gran ritmo per ripristinare la circolazione.