Streetwear: dalle origini alle tendenze primavera/estate 2021

Sono lontani i tempi in cui lo streetwear era lo stile esclusivo di surfisti e skaters. La moda di strada non appartiene più ad un numero ristretto di sottoculture è ormai tra le tendenze fashion più seguite degli ultimi anni. Basta pensare che sulla rivista Vogue, la Bibbia della Moda, nei giorni scorsi tra gli outfit più cool per la nuova stagione primavera/estate si consigliano delle comode sneakers abbinate ad una borsa Chanel. Ma come è nato lo streetwear e come si è passati poi alla street couture? Scopri tutto quel che c’è da sapere sulla moda di strada e sulle tendenze per la stagione P/E 2021.

Le origini dello streetwear

Lo stile streetwear nasce in California e affonda le sue radici nella cultura surf e skate. A Los Angeles, tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio degli ‘80, il designer Shawn Stussy ha un’intuizione geniale. Oltre a personalizzare con la sua firma le tavole da surf comincia a stampare e vendere t-shirt. Nasce così uno dei brand streetwear più popolari al mondo, Stussy. La storia del designer ricorda il classico sogno americano. Inizialmente Stussy non aveva nemmeno un negozio, girava con la sua auto in cerca di acquirenti per le sue t-shirts. Raggiunta la popolarità inverte la rotta e decide di rendere le sue collezioni esclusive. Oggi come allora non sono cambiati i protagonisti degli outfit streetwear: jeans, t-shirts, felpe, cappellini da baseball e sneaker. Si tratta di capi casual e soprattutto comodi. Altrimenti come sarebbe stato possibile vivere il mare e affrontare rampe vertiginose?! Dalle spiagge della California ai grattacieli di New York fino al resto del mondo, il passo è stato breve. Oggi lo streetwear è sulla cresta dell’onda e ha conquistato tutte le generazioni e le culture, è mainstream e non più un fenomeno di nicchia.

Dallo streetwear alla street couture

Hai mai sentito parlare della street couture? Stiamo parlando sempre di streetwear ma interpretato secondo i canoni dell’alta moda. La comodità viene combinata ad elementi sartoriali di altissimo livello. Non più soltanto denim e cotone ma anche seta, nylon ed altri materiali ed inserti preziosi. Collezioni esclusive, edizioni limitate, collaborazioni tra case di alta moda con designer e stilisti streetwear. Così nasce la street couture. Qualche esempio? Supreme X Louis Vuitton, Dior X le Air Jordan 1, Palace X Ralph Lauren. Giusto per citarne alcuni. In gergo gli appassionati di capi streetwear esclusivi e costosi sono noti con il termine hypebeast. Persone che non badano al prezzo sul cartellino e sono disposte a spendere un capitale anche per un singolo capo o un paio di sneakers.

Lo streetwear giapponese

Tra le tendenze più interessanti ed in voga del momento c’è lo streetwear giapponese. Tutto parte da Urahara, un quartiere di Tokyo. Qui nel 1993 apre Nowhere, lo store streetwear fondato da Jun Takahashi e Tomoaki Nagao. Forse questi nomi non ti dicono niente ma sono due pietre miliari dello streetwear, fondatori di due celebri marchi: Undercover e A Bathing Ape. Sono partiti come semplici rivenditori di capi d’abbigliamento hip hop e punk importati dall’America e dall'Inghilterra ed oggi sono in grado di creare ed influenzare tendenze. La particolarità dello streetwear made in Japan è dato dal design futuristico ed i materiali all’avanguardia che sposano la filosofia della moda sostenibile. Capi esclusivi e ricercati che puoi trovare facilmente anche in Italia su BlackBox . Punto di riferimento per hypebeast e sneakerhead sempre alla ricerca di capi di abbigliamento, sneakers ed accessori di tendenza.

Tendenze Primavera/estate 2021

Le sneakers si confermano anche per la stagione calda 2021 le scarpe must-have per gli outfit streetwear. Taglio basso o alto, sneaker bianche, nere o colorate non esistono limitazioni in merito. Puoi dare libero sfogo alla tua creatività. Per quanto riguarda i capi d’abbigliamento e gli accessori i colori di tendenza sono diversi. Viola, arancione, blu, giallo, verde. Le parole chiave sono neon e pop. Tonalità sgargianti, brillanti e vivaci. Il binomio perfetto per la primavera è t-shirt + felpa o camicia di jeans. Il classico abbigliamento a strati che consente di fronteggiare il clima ballerino, tipico della primavera. Non mancano ovviamente i jeans, per qualsiasi età e genere. In merito agli accessori non possono assolutamente mancare borse, zaini e marsupi comodi e funzionali.