Turismo Torino, nonostante le difficoltà della pandemia il bilancio chiude in equilibrio. Ora si punta sulle Atp Finals

Sono questi i due messaggi emersi nella giornata di ieri dal cda di ATL Turismo Torino e provincia , che si è riunito in videoconferenza alla presenza del presidente Maurizio Vitale e dei membri Maria Luisa Coppa (Presidente Ascom Torino), Franco Capra (Rappresentante dei Comuni Olimpici di montagna), Giancarlo Banchieri (Presidente Confesercenti di Torino e Provincia e Confesercenti Piemonte) e Francesca Soncini (Direzione Commerciale e Marketing Extra Aviation, Comunicazione SAGAT).

Un bilancio in equilibrio nonostante un 2020 in cui fare turismo è stata un'impresa quasi proibitiva e semaforo verde verso una progressiva accelerazione sul fronte della digitalizzazione.

Nel corso del Consiglio è stato presentato e approvato il bilancio consuntivo dell’ATL per l’esercizio 2020. "Nonostante la profonda contrazione del mercato turistico causata dalla pandemia, Turismo Torino e Provincia chiude il bilancio consuntivo 2020 in pareggio in piena sintonia con le previsioni", si legge nella nota ufficiale diffusa dall'ente di promozione del territorio.