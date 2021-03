Anche Alpignano rende omaggio al sommo Poeta, ma non dimentica la sostenibilità ambientale

In questa settimana si celebrano con il Dantedì i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri .

"Abbiamo voluto fare una scelta forse bizzarra, usare la letteratura e in particolare Dante come filo conduttore. Perché? Non solo perché il Sommo Poeta ha sempre tenuto una particolare attenzione nei confronti della natura che lo circondava e l’ha descritta con meticolosa attenzione nelle sue opere ma anche perché proprio nella sua opera più celebre, la Divina Commedia, metaforicamente compie un vero e proprio salto di specie", dicono dal Comune.