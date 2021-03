Con Nadia Ferrero anche AIDO in campo per invitare tutti alla vaccinazione

Un'apprezzata e significativa notizia arriva dall'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, da sempre realtà di vita e legata ad azioni utili a preservarla nel tempo.

Ed è così che la Dottoressa Nadia Ferrero, Vice Presidente Vicario AIDO Gruppo Comunale di Ceva, con la generosità che è insita in tutti i volontari legati al "dono", non ha potuto tirarsi indietro a scendere in campo.

"Ho avuto occasione di leggere l'avviso "Il Piemonte ha bisogno di Te" e nonostante dal 2019 abbia concluso il percorso di sanitario (Primario Sert ASL CN1 N.d.R.) mi sono sentito in dovere di indossare nuovamente il camice e rendermi disponibile per dar corso al piano vaccinazioni per poter quanto prima uscire dalla situazione di emergenza sanitaria - dice Nadia Ferrero che aggiunge: "ho voluto impegnarmi in AIDO che opera da 47 anni in ambito sanitario e se è vero che nulla capita a caso, la mia decisione di scendere nuovamente in campo in modo attivo è rasente la giornata nazionale della donazione di organi, tessuti e cellule fissata per il giorno 11 Aprile e se è vero che tutti dovrebbero aderire a supporto di chi soffre, mi son sentita in dovere di dare, con il mio umile e spero professionale gesto, una mano alla popolazione piemontese che merita un presto ritorno ad una normalità di vita".

"Siamo onorati di avere nelle nostre file associative sanitari come Nadia di così tanto spessore e se è vero che diversi sono i volontari AIDO con cultura e capacità in ambito medico, è evidente che la generosità di chi lavora ed opera a tutela della vita si esprime in mille modi, per questo un grande grazie è dovuto alla Dottoressa Ferrero ed a tutti coloro che operano in AIDO per ridare una speranza a chi, malato è in lista d'attesa per un trapianto", ha concluso il Presidente AIDO Piemonte Valter Mione a capo di una regione ricca di ben 100.000 candidati donatori al dono.