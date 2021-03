L'inquilino è ricoverato per Covid: sventata occupazione abusiva di un alloggio Atc a Regio Parco

Hanno cercato di occupare la sua abitazione popolare mentre lui si trova in ospedale, ricoverato a combattere contro i sintomi del Covid. E' stato sventato questa mattina un tentativo di occupazione abusiva in un alloggio Atc nel quartiere Regio Parco di Torino. Non si trattava di un appartamento sfitto, ma regolarmente assegnato ad un anziano, recentemente ricoverato per complicazioni da Coronavirus.Ricevuta la segnalazione di movimenti "sospetti" da parte dei vicini, Atc ha allertato le forze dell’ordine e la polizia è intervenuta sul posto mettendo fine al tentativo di occupazione. L’appartamento è stato poi messo in sicurezza per scongiurare altri tentativi in attesa del ritorno del legittimo assegnatario.

Si tratta del terzo tentativo in pochi giorni di occupazioni abusive nel patrimonio Atc in appartamenti regolarmente assegnati ad inquilini costretti ad assentarsi per un periodo. Altri due casi analoghi si sono infatti verificati a Mirafiori nord e anche in questo caso sono stati scongiurati grazie alla tempestiva segnalazione dei vicini e all’intervento delle forze dell’ordine.

“E’ preoccupante che sia la terza volta in pochi giorni in cui qualcuno tenta di impadronirsi di alloggi assegnati, questo potrebbe rappresentare una nuova tendenza da parte degli occupanti che non riescono più a occupare alloggi sfitti e si concentrano quindi su quelli regolarmente occupati ma per qualche motivo facili “prede” di occupazione - spiega il presidente Atc, Emilio Bolla -. Come Atc stiamo facendo la nostra parte per arginare il fenomeno: abbiamo ridotto i tempi di ristrutturazione degli alloggi sfitti, in modo che lo restino per il minor tempo possibile, e li stiamo dotando di sistemi d’allarme. Certamente però abbiamo bisogno dell’aiuto di tutte le istituzioni coinvolte, con le quali abbiamo di recente firmato un protocollo d’intesa in Prefettura, e delle forze dell‘ordine per riportare la situazione alla legalità il prima possibile”.

Al momento sono 177 gli appartamenti Atc occupati abusivamente nella Città di Torino su un totale di 18.512.