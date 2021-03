Geass, ha inaugurato il nuovo portale italiano dedicato ai viscosimetri ed alla misura della viscosità

Geass da oltre 25 anni, a Torino è sinonimo di strumentazione di precisione da laboratorio e industriale di qualità. Un'attività che spazia dalla vendita alla riparazione, manutenzione e taratura di strumenti di misura e apparecchiature scientifiche. L'azienda ha da poco inaugurato il nuovo portale italiano viscosimetri.it, dedicato ai viscosimetri professionali e alla misura della viscosità. Nonostante in questi mesi, Geass abbia dovuto fare i conti con la pandemia e il Covid come tante altre aziende, ha realizzato questo portale per dare risposte alle necessità delle aziende che necessitano di approfondire le tecniche di misura della viscosità in diversi campi di applicazione.

"La viscosità – ci ha spiegato Guido Gedda, fondatore di Geass - è un'importante caratteristica fisica della maggior parte dei fluidi prodotti e utilizzati nell'industria. Immaginate in campo cosmetico la viscosità di un gel che mettiamo nei capelli, di uno shampoo, o di una crema per il corpo, oppure in campo alimentare, di una maionese piuttosto che una crema da spalmare, se non hanno la giusta consistenza, potrebbero risultare non adatti alla commercializzazione. Nelle aziende, per questo motivo, viene analizzato il prodotto per verificare che non sia né troppo solido né troppo liquido, ma avere una “giusta” viscosità. Entrano quindi in gioco strumenti specifici come i viscosimetri per effettuare gli appropriati controlli di qualità di molte aziende. I viscosimetri caratterizzano indirettamente le proprietà durante la produzione, controllando l'andamento delle reazioni fisico-chimiche e garantendo la qualità del prodotto finito.

Il nostro sito nasce dalla necessità di condividere le nostre esperienze su un argomento così complesso come quello della viscosimetria per aiutare i nostri clienti a scegliere tra i vari strumenti come le tazze Ford, i viscosimetri rotazionali, i viscosimetri a capillare Hubbelode o Cannon fenske e i viscosimetri a bolla. Per effettuare le misure sui fluidi con i nostri dispositivi, l'utente troverà nel nuovo sito diversi tutorial per capire meglio il funzionamento dei diversi tipi di viscosimetri. Risulterà quindi meno complicato capire come applicare le varie tecniche di misura, come per esempio, effettuare una misura di viscosità assoluta con un viscosimetro rotazionale (metodo Brookfield).

Nel sito, aiutiamo anche a capire meglio le differenze dei diversi comportamenti dei loro fluidi (newtoniani e non newtoniani), e strutturare delle carte di controllo e taratura attraverso l'uso degli standard di viscosità certificati. Spesso ci viene chiesto quali siano i campi di applicazione dei nostri viscosimetri e la risposta è abbastanza complessa, in quanto i nostri strumenti possono spaziare dalla cosmetica all'alimentare, dalla farmaceutica alla chimica, fino al campo delle vernici, delle cartiere e della ceramica.

Molto importante è il nostro servizio post-vendita, che è il cuore e l’eccellenza di tutta la nostra struttura, composto da un reparto di assistenza tecnica di 6 persone”.