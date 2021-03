Magliano al fianco dei lavoratori dello spettacolo: "Il settore non è solo svago e cultura"

Anche Silvio Magliano, presidente Gruppo Consiliare Moderati, Consiglio Regionale del Piemonte, scende in campo al fianco dei lavoratori del mondo dello spettacolo che oggi hanno manifestato in corso Vittorio Emanuele, bloccando anche il ponte che attraversa il Po.



"Per la seconda volta consecutiva, la Giornata Mondiale del Teatro si celebra a sale chiuse causa pandemia: il settore non è "solo" svago e cultura, ma un asset strategico dell'economia regionale e fonte di sostentamento per migliaia di famiglie, la politica lo sostenga. La Germania dimostra che è possibile organizzare eventi in presenza nella massima sicurezza".