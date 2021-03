Domani la giornata informativa sull'Endometriosi: "La prevenzione deriva da una giusta consapevolezza"

“La scarsa informazione rispetto all’endometriosi fa sì che non vi sia un'adeguata prevenzione. Si tratta di una patologia altamente invalidante, è pertanto bene parlarne e sostenere tutte le iniziative che possano contribuire a promuove la conoscenza della malattia e dei suoi effetti in ambito sanitario, sociale e lavorativo. Attraverso gli Stati generali della prevenzione e del benessere vogliamo sensibilizzare anche le giovani generazioni affinché abbiano la consapevolezza che una diagnosi precoce può contribuire a migliorare la qualità della vita”. Così Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale, in occasione della Giornata internazionale della consapevolezza sull’endometriosi, che si celebra il 28 marzo. La patologia colpisce in Italia almeno 3 milioni di donne in età riproduttiva, di cui circa 300mila in Piemonte.