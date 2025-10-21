 / Sanità

Sanità | 21 ottobre 2025, 17:43

Grugliasco: Cup e Centro prelievi si spostano temporaneamente a Villa Rosa

Per i lavori di realizzazione della Casa di Comunità dell'Asl To3

Grugliasco: Cup e Centro prelievi si spostano temporaneamente a Villa Rosa

Grugliasco: Cup e Centro prelievi si spostano temporaneamente a Villa Rosa

Per poter completare i lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Grugliasco, presso il poliambulatorio di via Tiziano Lanza, è necessario procedere a indispensabili lavori di ristrutturazione, al fine di consentire il completamento dell’opera nei tempi previsti. I lavori partiranno lunedì 27 ottobre e termineranno venerdì 28 novembre.

I locali interessati a questi interventi improcrastinabili sono quelli occupati dal Cup e dal Centro prelievi, che pertanto dovranno essere temporaneamente messi a disposizione dei lavori e le attività trasferite presso la sede ASL più vicina, che garantisca le medesime funzioni, sia per i prelievi che per il Cup.

La sede individuata è quella di Villa Rosa in via Torino, 1 a Collegno, che potrà accogliere la cittadinanza da lunedì al venerdì secondo gli orari: 

  • Punto Prelievi: dalle ore 7.30 alle 9.00
  • Cup: dalle ore  9.30  alle ore 13.00

Comprendiamo che in queste settimane di temporaneo trasferimento delle attività si potrà creare disagio per i cittadini - sottolinea Giovanni La Valle, Direttore Generale AslTo3 e per questo ci scusiamo, ma siamo certi della comprensione, tenuto conto che la realizzazione della Casa di Comunità di Grugliasco potrà garantire a breve un nuovo punto di riferimento per la presa in carico territoriale dei cittadini di tutto il Distretto”.

Per qualsiasi informazione, si potrà fare riferimento alle email distretto.areametropolitanacentro@aslto3.piemonte.it , cup.areametropolitanacentro@aslto3.piemonte.it , oppure ai numeri telefonici 011 4017-599/535/537.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium