Grugliasco: Cup e Centro prelievi si spostano temporaneamente a Villa Rosa

Per poter completare i lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Grugliasco, presso il poliambulatorio di via Tiziano Lanza, è necessario procedere a indispensabili lavori di ristrutturazione, al fine di consentire il completamento dell’opera nei tempi previsti. I lavori partiranno lunedì 27 ottobre e termineranno venerdì 28 novembre.

I locali interessati a questi interventi improcrastinabili sono quelli occupati dal Cup e dal Centro prelievi, che pertanto dovranno essere temporaneamente messi a disposizione dei lavori e le attività trasferite presso la sede ASL più vicina, che garantisca le medesime funzioni, sia per i prelievi che per il Cup.

La sede individuata è quella di Villa Rosa in via Torino, 1 a Collegno, che potrà accogliere la cittadinanza da lunedì al venerdì secondo gli orari:

Punto Prelievi: dalle ore 7.30 alle 9.00

Cup: dalle ore 9.30 alle ore 13.00

“Comprendiamo che in queste settimane di temporaneo trasferimento delle attività si potrà creare disagio per i cittadini - sottolinea Giovanni La Valle, Direttore Generale AslTo3 - e per questo ci scusiamo, ma siamo certi della comprensione, tenuto conto che la realizzazione della Casa di Comunità di Grugliasco potrà garantire a breve un nuovo punto di riferimento per la presa in carico territoriale dei cittadini di tutto il Distretto”.

Per qualsiasi informazione, si potrà fare riferimento alle email distretto.areametropolitanacentro@aslto3.piemonte.it , cup.areametropolitanacentro@aslto3.piemonte.it , oppure ai numeri telefonici 011 4017-599/535/537.