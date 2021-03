Progetto WeCaRe, firmato da tutti i partner il Protocollo d'Intesa regionale

Firmato oggi, lunedì 29 marzo 2021 il Protocollo d’Intesa per la costituzione di un tavolo di lavoro a seguito dell’esperienza del progetto We.Ca.Re - Welfare Cantiere Regionale (Misura 1 “Se io sono, tu sei e noi siamo” e Misura 2 “Ci-conosciamo-ci” 2019/2021).

Il protocollo è stato firmato da tutti i partner del progetto, ossia C.I.S.S, Unione Montana Valli Chisone e Germanasca, Diaconia Valdese Valli, Chronos Cooperativa Sociale, CFIQ (Consorzio Formazione Innovazione e Qualità), Gruppo Abele e La Tarta Volante Cooperativa Sociale.

Grazie al Patto d’Intesa, le parti intendono instaurare un’attività di collaborazione a lungo termine per lo svolgimento di progettazione sociale territoriale di interesse comune e per regolamentare gli aspetti generali delle attività da svolgere in maniera coordinata, in relazione all’analisi dei fabbisogni, della ricerca fondi e dello sviluppo territoriale nell’ambito del welfare territoriale del pinerolese.