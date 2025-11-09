Brandizzo ricorda le cinque vittime della strage del 30 agosto 2023

Sarà inaugurato domani, lunedì 10 novembre, all’interno del Parco Bresso di Brandizzo il ‘Giardino del Ricordo’ in memoria dei cinque lavoratori travolti e uccisi da un treno il 30 agosto 2023 mentre facevano manutenzione sui binari nei pressi della stazione ferroviaria della cittadina torinese.

Nell’occasione verranno piantumati cinque alberi donati dal sindacato edile Filca Cisl di Torino, nell’ambito delle attività promosse in occasione della Settimana del Lavoro Sicuro, l’iniziativa organizzata dall’associazione Sicurezza e Lavoro insieme al Comune di Brandizzo per commemorare la strage ferroviaria.

“Brandizzo non può e non vuole dimenticare”, commenta in una nota la sindaca del Comune, Monica Durante e Massimiliano Quirico, direttore della pubblicazione Sicurezza e Lavoro aggiunge: “in attesa che venga fatta giustizia nelle aule di tribunale continuiamo a impegnarci per sostenere le famiglie delle vittime e la comunità e insieme a istituzioni , sindacati e cittadinanza, vogliamo fare memoria, per non dimenticare i cinque caduti sul lavoro e gettare un seme di speranza per il futuro, per un lavoro più sicuro e dignitoso per tutti e tutte”.